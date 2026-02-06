En russisk toppgeneral har blitt skutt i Moskva

HQ

Generalløytnant Vladimir Aleksejev, en høytstående person i Russlands militære etterretningstjeneste, ble fredag kjørt til sykehus etter å ha blitt skutt med flere skudd i en boligblokk nordvest i Moskva, opplyser russiske etterforskere. Gjerningsmannen flyktet fra åstedet, og myndighetene har innledet etterforskning av angrepet.

Aleksejev er nestleder for GRU, Russlands militære etterretningstjeneste, og har spilt en nøkkelrolle i koordineringen av forholdet mellom forsvarsdepartementet og leiesoldatgruppen Wagner i de tidlige stadiene av krigen i Ukraina. Han var også involvert i forhandlingene under Wagners korte mytteri i juni 2023, ledet av grunnleggeren Jevgenij Prigosjin, som senere omkom i en flystyrt.

Skytingen kommer i kjølvannet av en rekke attentater rettet mot høytstående russiske offiserer siden krigsutbruddet, med tre generalløytnanter drept i eller i nærheten av Moskva siden desember 2024. Angrepene har skapt sinne blant krigstilhengere, som har stilt spørsmål ved sikkerhetsopplegget for militære topptjenestemenn, samtidig som Moskva fortsetter å gi Ukraina skylden for flere av hendelsene...