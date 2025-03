En sang om PlayStation dominerer Itunes-listen i Japan

HQ

Det er ingen overraskelse at videospill er populære i Japan. Nå er en sang om en konsoll også den mest populære i hele landet. I hvert fall på Itunes. Det dreier seg om duoen Yoasobi, som har signert en kontrakt med Sony for å feire PlayStations 30-årsjubileum (30. desember 1994 i Japan). På PlayStation Japans YouTube-side har sangen Players blitt sett 2,32 millioner ganger på tre dager. Yoasobi er til en viss grad kjent for det japanske publikummet, ettersom de har laget temalåtene til animeer som Blue Period og Oshi no Ko.