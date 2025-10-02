En savnet karakter fra Avatar: The Way of Water kommer tilbake i Fire & Ash

HQ

Mellom den første Avatar-filmen og oppfølgeren, The Way of Water, hadde vi ikke bare et stort tidshopp i det virkelige liv, men også i universet. Jake Sully var en familiefar med egne barn, og han var blitt leder for stammen sin i en tid med fred.

Da menneskene kom tilbake, måtte Sully imidlertid kjempe igjen. Men som du kanskje la merke til i Avatar: The Way of Water, dro han i kamp uten sitt vanlige ridedyr, Toruk, også kjent som den enorme røde fugleøgla som Sully rir inn i kamp på i slutten av Avatar.

Dette beistet kommer til å være tilbake i den tredje filmen, takket være noen siste-minutt-omfotograferinger av Cameron. I en samtale med Variety forklarte han hvordan filmen ble endret for å bringe Toruk tilbake. "Jeg gjetter egentlig ikke på mine kreative impulser. Med mindre, og dette skjedde litt i "Ild og aske", jeg ser på det og tenker at jeg ikke er noe geni av en manusforfatter. Det er noe som ikke stemmer her i historiefortellingen. Og så er vår Toruk tilbake," sa han.

"Du vet, den store fuglen som Jake rir på [i klimakset i den første Avatar]. Jeg har alltid ventet på spørsmålet: "Hvorfor henter han ikke bare den store røde fuglen og dreper alle, slik han pleide å gjøre?" Fordi det ikke finnes i Vannets vei i det hele tatt... Det fantes ikke i Ild og aske. Og jeg sa: "Å, han må hente fuglen." Kom igjen! Jeg sparte den til en senere film. Jeg tenkte: "Drit i det! Han burde hente fuglen. Få tak i Toruk.'"

Cameron bekreftet også at filmen vil vare i omtrent tre timer. "Stor overraskelse! Men det fungerer utmerket, og skuespillerne var veldig begeistret for den ideen. Det føles helt riktig." sier han.