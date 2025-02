En Sifu -film er under arbeid hos Netflix

HQ

En filmatisering av Sloclap-actionspillet Sifu er under arbeid hos Netflix. Chad Stahelskis 87Eleven Entertainment har gått inn i Story Kitchen som produsent, og T.S. Nowlin har skrevet manuset.

Deadline rapporterer at utvikleren Sloclap også vil være involvert i en utøvende produserende rolle, med studioets Jordan Layani og Pierre Tarno som blir med i prosjektet som utøvende produsenter. Vi aner ikke når filmen kommer i produksjon, og vi er ikke engang i nærheten av et utgivelsesvindu, ettersom manuset fremdeles blir skrevet.

Sifu er et anerkjent actionspill, med fokus på en viktig aldringsmekanikk som gjør at helten kommer tilbake til livet hver gang han eller hun dør, bare litt eldre. Spillet solgte en million eksemplarer i løpet av den første måneden det ble utgitt, og har allerede tatt steget over til TV gjennom antologiserien Secret Level.