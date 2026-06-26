Sjokkerende video viser en 13 år gammel gutt som faller ned fossen i en attraksjon i Disneyland

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En sjokkerende hendelse fant sted denne uken i Disneyland i California: en 13 år gammel gutt falt ned fra fossen i attraksjonen «Tiana's Bayou Adventure» (tidligere «Splash Mountain») og skled ned det siste fallet i attraksjonen, som er 15 meter, 50 fot høyt.

Det ble tatt opp en video av hendelsen, og det er utrolig å se, men heldigvis pådro gutten, som ble fraktet til sykehus, seg ingen alvorlige skader. Det er ikke klart hva som forårsaket hendelsen. En representant for Disney sendte en uttalelse til TMZ, der det heter at «sikkerheten til parkens gjester er deres høyeste prioritet (...) og attraksjonene er utformet med flere sikkerhetstiltak, og personalet er opplært til å reagere raskt i slike situasjoner, noe de også gjorde – attraksjonen ble umiddelbart stoppet».

California Division of Occupational Safety and Health inspiserte attraksjonen og godkjente den for åpning, slik TMZ, som også fikk tak i videoen, rapporterte.

Ifølge det noen øyenvitner fortalte til People, steg gutten av det kjørende kjøretøyet, kanskje på grunn av panikk før fallet. Gjestene i disse flomkanal-attraksjonene er ikke sikret med sikkerhetsbelter, men med sikkerhetsbøyler som hindrer dem i å falle ut, med mindre de bevisst prøver å forlate båten – noe som selvfølgelig er strengt forbudt og blir påpekt før hver tur.