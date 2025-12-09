En skadet Kylian Mbappé kan gå glipp av onsdagens kamp mot Manchester City

HQ

Kylian Mbappé, toppscorer for Real Madrid og så langt denne sesongen i UEFA Champions League, kan gå glipp av onsdagens kamp mot Manchester City. Den franske spissen brakk en finger i hånden og har også smerter i venstre bein, så han kommer ikke til å trene i dag. Klubben har ikke kommet med noen kunngjøring, men kilder fra klubben sa at han kanskje ikke spiller den, ifølge As, og hvis han ender opp med å spille, vil han være veldig begrenset. Ikke i sin beste form, mot et av de tøffeste lagene i Europa.

Duellen mellom Mbappé og Haaland, to av de beste målscorerne i Europa, blir kanskje ikke noe av. Mbappé kan gå glipp av kampen, men Haaland vil være der, og vil møte et Real Madrid med de fleste av sine forsvarsspillere skadet: Militao, Carvajal, Trent, Alaba, Mendy, Huijsen og Camavinga er ikke med i troppen.

Morgendagens kamp vil være en mulighet til å sikre kvalifisering til åttedelsfinalene i Champions League, men den vil ikke være avgjørende. For manager Xabi Alonso kan det imidlertid bli nærmest en folkeavstemning om hans rolle: Etter tapet mot Celta de Vigo i LaLiga forrige søndag, med kun én seier på de fem siste ligakampene, skal det ha blitt avholdt et krisemøte forrige søndag for å avgjøre om Xabi Alonso skal fortsette i laget... og nok et nederlag på Bernabéu kan bli katalysatoren.