En skremmende Donatello-maske fra «Teenage Mutant Ninja Turtles III» selges for vanvittige summer

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Teenage Mutant Ninja Turtles er fortsatt elsket av alle og lever videre i tegneserier, filmer og videospill. Men som med alt annet er det de eldste og sjeldneste gjenstandene samlere er ute etter, spesielt fra filmene.

Den ubestridelig dårligste av de tre originale filmene er «Teenage Mutant Ninja Turtles III» fra 1993, men selv den er selvfølgelig av interesse for samlere. Derfor ble det ganske stor oppstandelse da Planet Hollywood, via Propstore, la ut en auksjon (takk, Comicbook.com) der rester av et gammelt Donatello-kostyme ble lagt ut for salg.

Vi sier «rester» fordi det er akkurat det de er, og masken til den bue-svingende ninjaskilpadden Donatello (omtalt som Michelangelo i auksjonsbeskrivelsen – utilgivelig!) ser mer ut som noe hentet rett ut av en skrekkfilm.

Verdien ble anslått til mellom 400 og 800 dollar, men den endelige prisen endte på litt over 5 000 dollar, noe som beviser at selv skrot er av interesse for skilpaddeentusiaster. Du kan se alt som var inkludert her, og du kan se hvordan latexmasken ser ut i dag på bildet nedenfor... virkelig noe å ha mareritt om.