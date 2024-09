En smakebit på Exoborne: Potensielt et av neste års mest betydningsfulle spill

HQ

I dataspillenes verden er det ikke uvanlig at en spektakulær trailer øker spillernes forventninger, men hvor det endelige produktet ikke lever opp til forventningene. Eksempler som Cyberpunk 2077 og Watch Dogs minner oss om at det hender at løfter ikke blir innfridd eller viser seg å bli brutt.

Fantastiske filmsekvenser, oppslukende verdener og løfter om revolusjonerende spillopplevelser har skuffet mer enn én spiller når spillet etter ventetiden har vist seg å være plaget av tekniske problemer eller rett og slett ikke levde opp til den opprinnelige visjonen. I denne sammenhengen kommer Exoborne, den nye tittelen fra Sharkmob, og presenterer seg selv som en ambisiøs oppføring i extraction shooter-sjangeren. Hvis du er her har du sannsynligvis allerede sett noen av de spektakulære trailerne eller spillopptakene fra spillet.

Under Gamescom 2024 hadde vi sjansen til å snakke med både den ledende produsenten og CMCO for Sharkmob, som holdt en presentasjon som jeg hadde muligheten til å være bevitne sammen med en italiensk journalist. Som en extraction shooter med mekanikker som minner om titler som Escape from Tarkov eller Hunt: Showdown, er Exoborne i ferd med å bli en av de mest etterlengtede utgivelsene innenfor sjangeren det kommende året. Midt i all spenningen er det to spørsmål som fortjener svar: Vil dette spillet kunne leve opp til løftene? Og ser vi på et nytt tilfelle av skuffelse i horisonten? Her er hva vi fant ut.

For å forstå hva Exoborne tilbyr, må vi starte med kjernepremisset: en taktisk extraction shooter i en postapokalyptisk åpen verden.

Spillerne befinner seg i et ødelagt USA som ikke bare er herjet av fiendtlige fraksjoner og ressursknapphet, men også av naturens ubarmhjertige raseri. Dette er ikke et typisk ødelagt bylandskap; det er et dynamisk miljø der naturen selv spiller en hovedrolle med tornadoer, tordenvær og ekstreme værfenomener som kan endre kampforløpet på sekunder.

Et av de viktigste punktene som skiller Exoborne fra andre spill i sjangeren er satsingen på et virkelig levende og farlig miljø. Under presentasjonen ble det lagt vekt på hvordan værfenomener som tornadoer og stormer kan endre forløpet av en match drastisk. Det ble klart at ingen kamper vil være like; hver eneste tur inn i det ødelagte USA vil være forskjellig, ikke bare på grunn av fiendens beslutninger, men også på grunn av uforutsigbare miljøendringer.

Værforholdene er ikke bare visuell pynt, de påvirker spilldynamikken direkte ved å introdusere uforutsigbare elementer og uventede farer.

Dette tilfører et ekstra lag med spenning som kan utgjøre en viktig forskjell fra andre titler i sjangeren. I Escape from Tarkov vet spilleren alltid hva som venter: andre spillere er den primære trusselen. I Exoborne kan naturen selv sette planene dine i fare, noe som tilfører et svært interessant lag av uforutsigbarhet.

Det er her jeg tror Exoborne kan skille seg fra andre store, men uoppfylte løfter som Cyberpunk 2077. I motsetning til de titlene som lovet levende verdener, men som i mange henseender viste seg å være statiske eller med minimal meningsfull interaksjon, ser Sharkmob ut til å satse på et miljø som virkelig reagerer på spillerens handlinger og værforandringer. Denne typen dynamisk design er en av pilarene som kan forhindre Exoborne fra å falle i de samme fallgruvene.

Exo-riggsystemet i Exoborne er en annen funksjon som skiller seg ut, takket være fokuset på vertikalitet og tilpasning. Disse riggene forbedrer ikke bare spillerens mobilitet, men er også fundamentalt integrert i kampstrategien i alt fra å bruke gripekroker for å klatre opp bygninger til å hoppe fra store høyder uten å ta skade. Sharkmob har lovet et bredt spekter av tilpasningsalternativer for disse riggene, slik at spillerne kan skreddersy spillestilen sin etter egne preferanser.

Du starter med en basisrigg, og etter hvert som kampen skrider frem, kan du oppgradere den. Du kan bygge alt fra rigger som er designet for fart og smidighet til tyngre rigger som er ment å tåle massiv juling og levere ødeleggende slag. Allsidigheten i tilpasningsmulighetene ser ut til å være et sterkt poeng i spillet. Det er et system som minner om klassene i The Division, der spesialiseringer og builds var avgjørende for å møte utfordringene i sluttspillet, og det virker som om Exoborne følger den filosofien, slik at spillerne kan føle seg unike i kampene sine.

Denne tilpasningen strekker seg også til våpen og utstyrsmoduler, som kan lages av ressurser som spillerne klarer å utvinne under hvert raid. Som i alle utvinningsspill er det en iboende risiko: Hvis du dør under et oppdrag, mister du alt. Denne "alt eller ingenting"-mekanikken er det som skaper det intense adrenalinet som definerer sjangeren, og her forsterkes det av uforutsigbare naturkrefter og fiendtlige spillere.

Sharkmob har gjort det klart at Exoborne ikke er et spill for sarte sjeler. Som i andre titler i sjangeren er utvinningssystemet kjernen i spillet. Men det er her Exoborne skiller seg ut: Det handler ikke bare om å flykte fra andre spillere eller datakontrollerte fiender, men også om å navigere i de truslene som omgivelsene utgjør. Tordenvær kan ta knekken på fiendene dine, men også på deg, og tornadoer er ikke bare et visuelt skue, men kan fullstendig omkonfigurere kartet midt i kampen.

Exoborne har dermed et sterkt fokus på å balansere risiko og belønning. Det handler ikke bare om å overleve, men om å maksimere utbyttet av hvert raid. Er det verdt å risikere en storm for å plyndre et ressursfylt lager? Eller er det bedre å trekke seg tilbake og leve for å kjempe en annen dag? Disse konstante avgjørelsene gjør at hver kamp føles unik og holder spillerne på tå hev.

Sammenlignet med titler som Escape from Tarkov, der realisme og spenning er nøkkelen, ser Exoborne ut til å tilby en mer filmatisk og dynamisk opplevelse uten å ofre strategisk dybde. Det er en vanskelig balanse å oppnå, men hvis Sharkmob får alt til å fungere slik vi så i presentasjonen, kan vi kanskje se på en extraction shooter som setter en ny standard for sjangeren.

Og det er alt for i dag: Exoborne er ikke bare nok en extraction shooter. Det er bygget på vertikalitet, uforutsigbarhet i miljøet og dyp tilpasning for å tilby en opplevelse som virkelig kan være banebrytende, hvis den når sitt fulle potensial.

Vil det gjenta skjebnen til Cyberpunk 2077 eller Watch Dogs? Vi fikk som sagt ikke prøvd det selv, men alt tyder på at det ikke vil gjøre det. Selv om det alltid er en risiko for at ambisjonene overgår virkeligheten, tyder Exobornes innovative tilnærming og oppmerksomhet på verdensdesign og mekanikk på at denne tittelen kan overgå disse sammenligningene. Hvis Sharkmob kan finjustere de tekniske aspektene og levere en solid opplevelse, kan Exoborne være et av neste års mest betydningsfulle spill, og et som fans av extraction shooters ikke vil gå glipp av.