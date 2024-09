En smakebit på Two Point Museum: Vekker fortiden til live

Det forrige spillet fra den britiske utvikleren Two Point Studios, Two Point Campus, handlet om fremtiden, der du fikk i oppgave å forme dagens rå ungdom til morgendagens mønsterborgere - noe som, kanskje ikke overraskende, viste seg å være ganske vanskelig. Med sitt kommende spill gjør utvikleren en helomvending og ser i stedet til fortiden. Oldtiden, vel å merke.

I Two Point Museum, som forventes å lanseres senere i år, tar du rollen som en uerfaren kurator etter at den siste personen i stillingen stakk av med de småpengene som var igjen i donasjonskrukken. Med bare en tom bygning og små midler til rådighet er den første jobben naturlig nok å ansette personale og legge til utstillinger. Alt dette er helt normalt for en attraksjonsbasert simulator, men det er en hake ved det hele: Det er ikke så lett å få tak i gamle fossiler.

Aspektet med at hver eneste gjenstand er unik og noe du må jobbe for å få tak i var det som i utgangspunktet tiltrakk Two Points Studios til museumstemaet, fortalte utvikleren under vårt intervju på Gamescom. "Vi elsket virkelig ideen om at spillerne skulle bygge opp samlinger av disse fantastiske utstillingsobjektene. Det gjorde oss umiddelbart ganske begeistret. Hvordan får du tak i disse tingene? Du kan ikke bare gå og kjøpe dem slik du kan kjøpe behandlingsmaskinene i Two Point Hospital," sier designdirektør Ben Huskins.

Så hvordan får du tak i gamle knokler og fossiler? Det finner du raskt svaret på, for spillet kaster ikke bort tiden med å sende deg ut på din første ekspedisjon. For å dra på ekspedisjon klikker du på det store helikopteret som står parkert rett utenfor museet. Deretter velger du en medarbeider, gjerne en spesialist av et eller annet slag, og velger en destinasjon. Her kan du se oddsen for at du lykkes, mulige belønninger og så videre. Du kan også velge å ta med deg utstyr, for eksempel førstehjelpsutstyr og undersøkelsesverktøy, eller flere ekspedisjonsmedlemmer, noe som øker sjansen for å få tak i sjeldne gjenstander eller fossiler. Men pass på: Personalet ditt kan også bli skadet eller til og med forsvinne hvis en ekspedisjon går galt.

I mange andre spill, som for eksempel de eldre Assassin's Creed-titlene, virker lignende systemer halvferdige og påklistret, men i Two Point Museum virker ekspedisjonene som en integrert del av opplevelsen. For eksempel vil opplæring av medarbeiderne dine gjøre dem mer nyttige både på museet og når du reiser gjennom eldgamle jungler og utgravningssteder. Ifølge Jo Kohler, utøvende produsent på Two Point Museum, vil ekspedisjonene og til syvende og sist byttet du tar med deg hjem variere ut ifra hvilke områder du velger å utforske: "Vi er veldig opptatt av at folk skal få unike opplevelser, og utforskningen av kartet legger virkelig til rette for det. Du kan velge å dra til sør, og jeg kan dra til øst eller vest. Til syvende og sist vil du finne forskjellige utstillinger som gir deg ulike spillinteraksjoner og forskjellige utfordringer du kan løse i museet."

Noe av det spennende med ekspedisjonene er at du aldri vet hva staben din

kan ta med seg. Det kan være gammelt skrot, eller det kan være en verdifull gjenstand. Spillet forsterker dette aspektet ved å la deg åpne en gigantisk kasse som om den var en loot box på slutten av hver ekspedisjon. Helt på slutten av økten min klarte jeg å hale inn et dinosaurbein som var en del av et større sett, og jeg gleder meg til å oppdage hva mer som ligger gjemt i jungelen.

Å frakte inn alle disse kassene er selvfølgelig bare begynnelsen, for du må også plassere utstillingsobjektene dine på en tiltalende måte. Siden jeg hadde litt dårlig tid, valgte jeg det enkle alternativet og omringet de eldgamle fossilene mine med alle mulige plastting, slik at de så ut som noe fra en billig temafest. Overraskende nok fungerte dette, og det førte til at utstillingene mine fikk høyere poengsum, noe som i sin tur kan føre til donasjoner, et viktig supplement til den vanlige inngangsbilletten. Men ta det med ro, det handler ikke bare om et billig skue, avslører Huskins:

"Læring er ganske viktig i museet. Vi trodde at folk ville kjenne seg igjen i det like mye som i underholdningssiden. Så vi har et kunnskapssystem i spillet der du må sette opp informasjonstavler ved siden av utstillingsgjenstandene dine. Det finnes også et analyserom, og ved å forske på fossilene dine får du enda mer informasjon som du kan sette opp på tavlene dine. Disse analysene kan også låse opp frynsegoder for de ansatte."

Selv om forskning spiller en viktig rolle i spillet, var det også avgjørende under utviklingen. Så vidt jeg vet dro ikke Two Point Studios selv på noen arkeologiske utgravninger (den delen av spillet virker uansett mer inspirert av Indiana Jones), men de besøkte mange museer og snakket med noen av de involverte i bransjen. "Vi gikk backstage på et av museene, noe som var ekstremt interessant", minnes Kohler. "Det er hele utstillinger som ikke engang vises for publikum, og vi så til og med på sikkerhetssystemene, selv om vi ikke har kopiert dem helt nøyaktig, fordi vi ønsket å gjøre det morsomt. Kunstnerne har også vært med et par ganger for å se på ting som belysning og hvordan etasjene er plassert."

Inspirasjon fra virkeligheten eller ikke, dette er fortsatt et Two Point-spill, og utviklerne forsikrer meg om at ting fortsatt kan ta fyr eller gå i stykker. Din frosne huleboer kan til og med rømme og skape kaos hvis du ikke klarer å holde temperaturen nede. I løpet av gjennomspillingen la jeg også merke til mye humor fra museets høyttaler, som denne perlen: "I en nødsituasjon vil utstillingsgjenstandene bli evakuert først. De er uerstattelige, det er ikke du." Det kan jeg virkelig kjenne meg igjen i, for mens de tåpelige besøkende kommer og går er utstillingsgjenstandene permanente. Og selv om det nok en gang finnes en kampanjemodus der du beveger deg gjennom forskjellige steder, vil Two Point Studios at du skal bli litt lenger denne gangen.

"Vi har på en måte utviklet oss litt utover det vi gjorde i de tidligere spillene", sier Huskins. "Du hadde stjernerangeringene dine, og når du hadde fått tre starter på Hospital eller Campus, følte de fleste spillerne at de var ferdige med den plasseringen. Med Museum ville vi sørge for at folk følte seg knyttet til kreasjonene sine. Du er knyttet til samlingen din, ikke bare fordi du finner unike ting, men også fordi du bruker så mye tid på å eksperimentere med oppsett, dekorere og tilpasse. Vi fant ut at folk ble ganske knyttet til museene sine, så vi ønsket å gi folk en grunn til å fortsette å komme tilbake til dem."

Utviklerne fortalte meg at det er mulig å bruke flere temaer på samme sted, noe som betyr at du virkelig kan bygge drømmemuseet ditt - eller marerittet ditt, hvis du har lyst til det. Når du har låst opp nye ting i kampanjen, kan du dessuten besøke et tidligere sted og fortsette å bygge. Jeg kom selvsagt ikke så langt i løpet av den korte tiden jeg prøvde spillet, men jeg hadde det likevel veldig gøy, for Two Point Museum er veldig enkelt å ta fatt på, og jeg er ikke i tvil om at det vil være verdt inngangsbilletten når det slippes i nær fremtid.