En småskala gullgruve kollapser i Den sentralafrikanske republikk – over 100 mennesker omkommet

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En håndverksdrevet gullgruve har rast sammen i Den sentralafrikanske republikk, i landsbyen Zamboye nær grensen til Kamerun. Ifølge Reuters antas det at ulykken allerede har ført til over 100 dødsfall, men de eksakte tallene er ennå ikke fastslått.

Redningsarbeidet pågår for tiden, og det er planer om å sette i gang en etterforskning for å finne ut hva som førte til det katastrofale raset, og hvem som drev gruven på det aktuelle tidspunktet.

Rapporten opplyser også at myndighetene i Kamerun er klare til å yte medisinsk hjelp til de som ble skadet i ulykken og som siden har krysset grensen.