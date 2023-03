En Smile-oppfølger er på trappene

Med et budsjett på bare 17 millioner dollar var Smile en av de mest lønnsomme filmene i 2022 da den trakk inn 216 millioner dollar over hele verden. Smiles suksess som en original grøsser-IP føltes som litt av en renessanse av sjangeren, og det ser ut til at Paramount ikke vil at den skal være en "one-hit wonder".

Hollywood Reporter har oppdaget at Paramount har signert en flerårig avtale med Parker Finn, filmskaperen bak Smile, og det antas at Smile 2 vil være en del av den avtalen.

Paramount holder fortsatt kortene tett til brystet, men det forventes at Finn vil regissere, skrive og produsere filmer i grøssersjangeren.

Kommer du til å se Smile 2?