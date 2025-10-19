En Solo Leveling -film kan være på trappene

De to første sesongene av Solo Leveling har vært store suksesser blant anime-fans, så mye at mange lurer på hva planen er for et tredje kapittel av historien. Det er ikke noe ord om hva som skjer for den tredje sesongen ennå, men kanskje er det en veldig god grunn til dette.

I et nylig intervju med den russiske bokhandeltjenesten LitRes (takk CBR) uttalte Solo Leveling -skaperen og forfatteren Chugong at det har vært samtaler om et spillefilmprosjekt som foregår i animeverdenen i stedet.

Mer spesifikt forklarte Chugong "Så vidt jeg vet, foregår det mange diskusjoner."

Alt dette kommer etter at det nylig ble antydet at den tredje sesongen av serien ikke ville komme før neste OL, i 2028, noe som betyr at en film kan være det perfekte mellomspillet mellom nå og da. Dessuten ser det ut til at animefilmer er utrolig populære for øyeblikket, med Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Movie: Infinity Castle som knuser alle slags kinorekorder.

Ville du sett en Solo Leveling film?