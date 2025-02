En Sonic Racing: Crossworlds nettverkstest skjer neste uke

HQ

Da vi først fikk vite at Sega skulle lage et helt nytt Sonic Racers -spill, virket det som det perfekte tidspunktet for et slikt prosjekt med tanke på at Nintendo fortsatt melket Mario Kart 8 Deluxe for alt det var verdt. Så nylig presenterte Nintendo en første titt på sin etterfølgerkonsoll og avslørte også at Mario Kart 9 ville komme sammen med den, og for Sega føltes det utvilsomt som å bli sparket i brystet.

Men uansett, denne utviklingen endrer ikke Segas planer om å bringe en ny Sonic Racing -tittel til fans over hele verden, og denne er kjent som Sonic Racing: Crossworlds. Med det spillet på vei har en ny trailer for racingtittelen gjort sin ankomst som en del av den siste State of Play -sendingen, der vi får se Ratchet & Clank: Rift Apart-lignende verdenshopping Travel Rings og de forskjellige kjøretøyene og gjenstandene som kan brukes i spillet, inkludert Sonic Riders' Extreme Gear.

Avsløringen bekreftet også at neste uke, fra 21. februar, vil en lukket nettverkstest for spillet finne sted, slik at fansen kan hoppe inn og oppleve det selv, om enn med Extreme Gear dessverre låst bort for øyeblikket.