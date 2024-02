En søt versjon av Rainbow Six: Siege er lansert på mobil

Ubisoft er kanskje den største utgiveren som har tatt Netflix' inntog i spillbransjen på alvor. Paret har ikke bare samarbeidet om en rekke film- og TV-prosjekter, men også om en rekke spill som er tilgjengelige via underholdningstjenesten. Det siste som lanseres som en del av dette samarbeidet, er en søt versjon av Rainbow Six: Siege.

Mens Rainbow Six Mobile fortsatt er under utvikling og forhåpentligvis lanseres i sin helhet en gang, har Rainbow Six SMOL kommet i sin helhet, og dette er et isometrisk roguelite skytespill som fungerer som en "liten, morsom og finurlig versjon av Rainbow Six-universet".

Når det gjelder hva som forventes av spillerne i spillet, legger Ubisoft til: "Spillerne kontrollerer en Rainbow-rekrutt som leder en gruppe operatører på ulike oppdrag for å desarmere bomber, frigjøre gisler og knuse skurker." For å fullføre oppdraget har hver av de spillbare operatørene sine egne våpen, passive bonuser og evner, og du må sette sammen et team som passer til det aktuelle oppdraget.

Foreløpig er det fem spillmoduser i spillet, pluss 10 fiendefraksjoner, og Ubisoft sier at hele verden er ødeleggbar i dette spillet, og går så langt som å hevde at "tenk Rainbow Six Sieges ødeleggbarhet skrudd opp til 11".

Du kan sjekke ut Rainbow Six SMOL allerede nå på iOS og Android som en del av Netflix-abonnementet ditt, og du kan også se avsløringstraileren for spillet nedenfor.