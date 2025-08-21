En spillbar demo for Trails in the Sky 1st Chapter er nå tilgjengelig

HQ

Utviklerne Nihon Falcom og NIHON FALCOM CORPORATION planlegger sammen med utgiveren GungHo Online Entertainment å lansere Trails in the Sky 1st Chapter den 19. september på PC, PlayStation 5 og Nintendo Switch.

Heldigvis trenger vi ikke å vente så lenge engang, siden en spillbar demo nå er tilgjengelig, og du kan laste den ned fra PlayStation Store. Eller, hvis du velger det, kan du laste ned demoen på Steam også. Ifølge Gematsu er en demo for Switch også tilgjengelig, men foreløpig bare i Japan.

Switch 2-versjonen av Trails in the Sky 1st Chapter kommer som en digital utgivelse, og for å få fordelene med Switch 2 må du også kjøpe en såkalt Upgrade Pack... etter at du har kjøpt Switch 1-eksemplaret av spillet.

Steam-siden beskriver spillet slik :

"Trails in the Sky 1st Chapter reimaginerer det første kapittelet i en elsket serie, og tilfører det forbedret grafikk og raffinert gameplay. Bli med Estelle og Joshua, partnere bundet sammen av skjebnen, mens de avslører mørke konspirasjoner som truer freden i Liberl Kingdom."