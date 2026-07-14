En spiller som har spilt «Assassin’s Creed: Black Flag Resynced» roser undervannsutforskningen – men det viser seg at teamet bak spillet blir sagt opp

HQ

Assassin's Creed: Black Flag Resynced har vært en suksess for Ubisoft helt fra starten av. Siden lanseringen har spillet allerede solgt 2 millioner eksemplarer, og til tross for noe kritikk av mikrotransaksjonene, nyter spillerne i stor grad den nyutgitte piratopplevelsen.

Men hvis du håpet at alle mekanikkene i «Assassin's Creed: Black Flag Resynced» skulle bli en viktig del av seriens fremtid, bør du kanskje tenke deg om en gang til. Etter å ha sett litt ros for undervannsutforskningen og den avanserte teknologien som vises når du dykker under overflaten i spillet, uttalte en utvikler seg og sa at teamet bak står overfor store nedbemanninger.

«Ubisoft Barcelona laget alle undervannsnivåene. Og det samme teamet blir sagt opp akkurat nå fordi Ubisoft mener at det er det vi fortjener,» skrev Manel Cota, teknikk- og spillanimasjonsansvarlig hos Ubisoft Barcelona.

Vi visste at nedbemanningene hadde rammet Ubisoft Barcelona en stund, og at det var planlagt delvise streiker for å protestere mot dem. Men å se at et team som jobbet med en av de beste delene av et godt mottatt spill nå mister jobbene sine, viser den triste tilstanden i bransjen vi ofte befinner oss i for tiden. Det gir heller ikke tillit til at fremtidige Assassin’s Creed-spill vil kunne tilby undervannsutforskning på samme måte som Black Flag Resynced gjør.