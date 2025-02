En spiselig popcornbøtte ble servert på BAFTA-utdelingen

HQ

BAFTA så virkelig ut til å ha satt fokus på bærekraft under årets Film Awards -arrangement, da den store seremonien serverte en hel haug med særegne måltider til sine 2000 gjester i går kveld. Et av de mest uvanlige matalternativene var imidlertid den spiselige popcornbøtten som ble servert som dessert, som inneholdt et hvitt, oransje og gullfarget kar fylt med jordbærmousse og saltkaramellpopcorn, og som smeltet hvis hendene dine var varme nok. Det virker selvsagt som et ganske klissete alternativ for de som ønsker å spise uten bestikk.

Ellers bød prisutdelingen, ifølge The Guardian, også på en rekke andre bærekraftige og veganvennlige måltider, inkludert vegansk kaviar (som var laget av tang og tare) som kom i en boks som er designet for å kunne gjenbrukes som pilleeske.

Årets BAFTA-utdeling var en ganske vanlig affære, selv om noen kanskje vil hevde at det var en snubling at Demi Moore fra The Substance og A Complete Unknown gikk tomhendte hjem.

