En splitter ny Blasphemous II DLC har nettopp blitt annonsert og samtidig shadow-droppet

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De som fulgte med på Future Games Show har nettopp oppdaget at Blasphemous II får en ny DLC, en utvidelse til det større spillet som også nå er tilgjengelig for spilling i dag.

Dette nye tillegget til spillet, kjent som The Third Sin, kommer som en gratis oppdatering etter lanseringen, og gir en ny fortellingstråd å følge som er satt i et enormt gotisk slott som hevdes å være rundt en fjerdedel av størrelsen på hovedverdenskartene Blasphemous II og Mea Culpa til sammen.

Slottet Cvstodia byr på elegante saler, snirklete tårn, et viltvoksende bibliotek, dype og mørke krypter og andre nye områder å utforske, og bringer også med seg en ny funksjon som gjør det mulig for spillere å spille tidligere bosskamper på nytt, og også å ta med seg tre Familiars på reisen, som kan støtte The Penitent One i kamp og utforskning.

En pisk med knivspiss blir også lagt til i spillet som et nytt våpen, og det er til og med nye antrekk, bønner, Achievements/Trophies og musikkspor som også blir gjort tilgjengelig.

Blasphemous II: The Third Sin er ute nå på alle plattformer bortsett fra PS4, som vil få den gratis oppdateringen "på et senere tidspunkt". Sjekk ut kunngjøringstraileren for DLC nedenfor.