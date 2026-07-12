En stemmeskuespiller fra « The Simpsons » har snakket med «juridiske eksperter» om å beskytte stemmen sin mot kunstig intelligens etter sin død
Harry Shearer, kjent for rollene som Mr. Burns, Ned Flanders og flere, snakker om konsekvensene av AI og hvordan han jobber for å beskytte arven sin.
Når det gjelder langvarige animerte komedieserier som «Family Guy», «South Park» og « The Simpsons », blir mange av de ulike karakterene i disse seriene stemmelagt av én og samme person. I «Family Guy» gir Seth MacFarlane stemme til Peter Griffin, Brian, Stewie, Quagmire og flere, mens i « The Simpsons » er det stjerner som Dan Castellaneta, Hank Azaria og Harry Shearer som gjør mye av det tunge arbeidet.
I denne sammenheng har sistnevnte nylig snakket med Variety om sin rolle i « The Simpsons » og hvordan han jobber aktivt for å beskytte stemmen og utseendet sitt mot å bli misbrukt av kunstig intelligens når han en dag går bort.
Den 82 år gamle stemmeskuespilleren, kjent for å ha lånt stemmen sin til figurer som Mr. Burns, Ned Flanders, Reverend Lovejoy, rektor Skinner, Smithers, Kent Brockman, Lenny og utallige andre, nevnte at han har «snakket med jurister» om å beskytte stemmen sin etter sin død, blant annet ved å vurdere å registrere stemmen sin som varemerke.
Shearer fortsetter: «Det står på menyen… hele denne AI-greia. Problemet jeg ser med det, er at det hele bare er en svært sofistikert form for etterligning. Statistisk sett er det bare ett ord som følger etter [et annet].»
Tror du skuespillere må ta beskyttelsen av sitt utseende og sin stemme mot AI mer på alvor, slik Shearer tydeligvis gjør?