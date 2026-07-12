En stemmeskuespiller fra « The Simpsons » har snakket med «juridiske eksperter» om å beskytte stemmen sin mot kunstig intelligens etter sin død

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Når det gjelder langvarige animerte komedieserier som «Family Guy», «South Park» og « The Simpsons », blir mange av de ulike karakterene i disse seriene stemmelagt av én og samme person. I «Family Guy» gir Seth MacFarlane stemme til Peter Griffin, Brian, Stewie, Quagmire og flere, mens i « The Simpsons » er det stjerner som Dan Castellaneta, Hank Azaria og Harry Shearer som gjør mye av det tunge arbeidet.

I denne sammenheng har sistnevnte nylig snakket med Variety om sin rolle i « The Simpsons » og hvordan han jobber aktivt for å beskytte stemmen og utseendet sitt mot å bli misbrukt av kunstig intelligens når han en dag går bort.

Den 82 år gamle stemmeskuespilleren, kjent for å ha lånt stemmen sin til figurer som Mr. Burns, Ned Flanders, Reverend Lovejoy, rektor Skinner, Smithers, Kent Brockman, Lenny og utallige andre, nevnte at han har «snakket med jurister» om å beskytte stemmen sin etter sin død, blant annet ved å vurdere å registrere stemmen sin som varemerke.

Shearer fortsetter: «Det står på menyen… hele denne AI-greia. Problemet jeg ser med det, er at det hele bare er en svært sofistikert form for etterligning. Statistisk sett er det bare ett ord som følger etter [et annet].»

Tror du skuespillere må ta beskyttelsen av sitt utseende og sin stemme mot AI mer på alvor, slik Shearer tydeligvis gjør?