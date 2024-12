En Stephen King-novelle får en ny filmatisering

HQ

Stephen Kings ikoniske novelle "Autopsy Room Four" skal få en ny filmatisering, med den britiske regissøren Ranjeet S. Marwa ved roret. Marwa ved roret. Historien, som opprinnelig ble publisert i 1997, følger Howard Cottrell, en mann som etter en ulykke våkner opp på et likhus, feilaktig antatt død og med en nært forestående obduksjon i vente. Handlingen fokuserer på Cottrells kamp for å overbevise legene om at han fortsatt er i live før det er for sent.

Mareritt og drømmelandskaper: Fra Stephen Kings historier (Obduksjonsrom fire) (2006)

King har gitt sin fulle godkjenning til Marwas prosjekt, som markerer et nytt skritt i den pågående bølgen av filmatiseringer av hans verk. Marwa, som er kjent for sin erfaring med lavbudsjett-thrillere og skrekkfilmer, både skriver og regisserer spillefilmen. Hans tidligere arbeider, som Citizen Erased og Spring Lakes, viser hans evne til å takle spenning og skrekk med en unik stil.

Dette er ikke første gang Autopsy Room Four blir filmatisert. Historien ble filmatisert som kortfilm i 2003, og senere ble den en del av antologiserien Nightmares & Dreamscapes fra 2006: From the Stories of Stephen King. Dette nye prosjektet vil imidlertid bringe den skremmende fortellingen ut til et større publikum med en spillefilm.

Fans av Kings verk kan glede seg til denne filmatiseringen, som lover å holde spenningen og den mørke humoren i den opprinnelige historien intakt. Med Marwa som regissør og Kings godkjennelse, kan "Autopsy Room Four" bli et spennende tilskudd til hans filmiske arv.