En stigende stjerne må gjennomgå en helvetes klinisk studie i den offisielle traileren til «Clayface

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DC har avslørt den offisielle traileren til « Clayface, og vi kan forvente kroppshorror i overflod i denne opprinnelseshistorien om en superskurk. Før premieren i oktober har vi fått mange glimt av hvordan « Clayface kommer til å gi oss gåsehud, når en manns kropp vender seg mot ham.

Matt Hagen (spilt av Tom Rhys Harries) er en stigende stjerne i Hollywood. Etter å ha vokst opp på gatene i Gotham, opplever han sin egen «fra fattig til rik»-historie og lever drømmen, når livet hans plutselig blir et mareritt. Etter å ha blitt grusomt vansiret av en kriminell sjef i Gotham, tyr Hagen til et eksperimentelt legemiddel for å gjenvinne sin tidligere skjønnhet.

Det virker – en stund. Så, som vi ser i traileren, begynner deler av huden å henge og flasse av i klissete lag. En scene som garantert får oss til å føle at vi kanskje kommer til å se lunsjen vår igjen, viser Hagen som skjærer opp sine egne øyelokk med en saks.

Vi får ikke se hele Hagens forvandling til « Clayface i traileren, men hans enorme, formløse skikkelse blir vist helt på slutten. Vi må altså vente til 23. oktober for å se den i all sin prakt.