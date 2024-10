En Striden demo er nå tilgjengelig gratis på Steam Et krigsherjet Skandinavia byr på en dystopisk setting, og vi har en ny trailer for å vise deg hva det har å by på.

Årets siste Steam Next Fest startet mandag, og i en uke har vi nå muligheten til å prøve ut mange nye spill, som ofte ikke engang er utgitt ennå, helt gratis. En flott mulighet til å utvide spillhorisonten litt. En av titlene som nå er tilgjengelig er Striden, utviklet av 5 Fortress, et svensk studio som holder til høyt oppe i nord ved polarsirkelen. Det er tilgjengelig som Early Access og har blitt svært godt mottatt av brukerne, og nå finnes det også en demo å prøve ut av dette "fast-paced, sandbox looter shooter survival game". Kampene utspiller seg på midten av 70-tallet i et Skandinavia som er ødelagt av atomvåpen, noe som gir en litt annen setting enn det vi er vant til i actionsjangeren. Sjekk ut den nye traileren nedenfor, og last ned og spill via Steam hvis du er nysgjerrig på å spille Striden. HQ