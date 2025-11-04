En Supermann-tegneserie fra 1939 skal auksjoneres bort, og bør bli en av de mest verdifulle tegneseriene noensinne

HQ

Om noen uker vil vi utvilsomt rapportere om nyheten om at en av tidenes mest verdifulle tegneserier nettopp har blitt solgt på auksjon for et svært høyt beløp. Heritage Auctions tilbyr for øyeblikket Superman #1 fra 1939, et originaltrykk av en av tidenes mest berømte og sjeldne tegneserier som har blitt sertifisert som den høyest mulige kvaliteten, noe som betyr at den i praksis er så god som ny til tross for at den er rundt 84 år gammel.

Tegneserien regnes som et av de beste samlerobjektene i tegneserieverdenen, og i beskrivelsen står det "Dette eksemplaret representerer det ypperste innen tegneseriesamling. Ikke bare er dette det høyest graderte, urestaurerte eksemplaret Heritage noensinne har tilbudt, men det har også topplasseringen på CGC-tellingen, og overgår flere anerkjente stamtavleeksemplarer, inkludert Mile High- og Davis Crippen-eksemplarene."

Når det gjelder hva denne tegneserien forteller, er den en oppfølger til Action Comics #1, og Supermann er tittelhelten for første gang noensinne. Det er en historie som er illustrert av de legendariske tegnerne Joe Shuster og Jerry Siegel, og tegneserien skal auksjoneres bort de neste 16 dagene, der budene allerede er oppe i 2,7 millioner dollar, og det er sannsynlig at den når 3 millioner dollar eller mer.

Når det gjelder hvor denne tegneserien ligger på listen over de mest verdifulle tegneseriene gjennom tidene, er den ifølge informasjonen som deles av Heritage Auctions på tredjeplass, foran Batman #1 og Marvel Comics #1 (på henholdsvis 1,3 millioner dollar og 1,4 millioner dollar) og bak Detective Comics #27 på 4,8 millioner dollar og Action Comics #1 på 7 millioner dollar.

