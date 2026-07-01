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      Verdensnyheter

      En svært tørr juni og en monsun som ligger under gjennomsnittet truer Indias landbruksproduksjon i år

      I et land hvor halvparten av jordbruksarealene mangler vanningsanlegg og nesten halvparten av befolkningen lever av jordbruk.

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      Klimamodeller for disse månedene hadde allerede spådd et særlig kraftig El Niño-fenomen i Oseania, men forekomsten av dette påvirker og er direkte knyttet til andre klimatiske fenomener som oppstår rundt om i verden, deriblant tørken i India. Landet og det asiatiske subkontinentet har opplevd en særlig tørr juni, som er den femte tørreste juni siden målingene startet i 1901. Monsunen forventes å starte i juli, men nedbøren vil trolig bli lavere denne gangen, noe som har fått alarmklokkene til å ringe i landet.

      Ifølge rapporter fra Reuters står monsunen for 70 prosent av de årlige vannreservene som fyller opp vannkildene og forsyner landbruket – en industri verdt 4 000 millioner dollar som gir direkte sysselsetting og et levebrød for halvparten av Indias befolkning.

      Det indiske meteorologiske instituttet (IMD) spår at monsunregnet i juli vil ligge under 94 prosent av det langsiktige gjennomsnittet. Dette skjer vanligvis i år som påvirkes av El Niño. Tidligere har India opplevd nedbør under gjennomsnittet i de fleste El Niño-år, noe som til tider har ført til alvorlige tørkeperioder som ødela avlingene og tvang myndighetene til å innføre eksportrestriksjoner på visse kornslag.

      Til tross for den prekære situasjonen håper bøndene fortsatt å kunne så sommeravlingene sine (ris, bomull, mais og soya), forutsatt at regnet øker i løpet av de kommende dagene, slik meteorologitjenesten spår.

      En svært tørr juni og en monsun som ligger under gjennomsnittet truer Indias landbruksproduksjon i år
      Shutterstock

      Dette innlegget er kategorisert under:

      VerdensnyheterIndia


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