En Switch 2-oppdatering for Tunic er på vei

Gode nyheter, Tunic fans. Hvis du fortsatt rutinemessig sjekker inn spillet, men siden har fått tak i en Nintendo Switch 2 og lurer på om spillet noen gang vil være i stand til å dra full nytte av den kraftigere maskinvaren, vel ... det vil det!

Utgiveren Finji har bekreftet at en Nintendo Switch 2-utgave av Tunic er på vei. Det er ingen tidslinje for ankomsten av dette prosjektet, da vi ganske enkelt blir informert om at utviklerne "jobber hardt med det", men det er fortsatt lovende nyheter for et av de bedre mottatte indiespillene i nyere tid.

Hvis du ennå ikke har spilt Tunic, bør du lese vår anmeldelse av spillet for å finne ut om det bør stå på ønskelisten din eller ikke. Hvis du liker The Legend of Zelda-lignende opplevelser med en Soulslignende stil, er det absolutt ikke et du bør gå glipp av.