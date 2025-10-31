En Switch 2 Pro Controller og en Amiibo basert på Resident Evil Requiem kunngjort

HQ

Switch-eiere gikk glipp av mange spill fordi konsollen rett og slett ikke hadde samme ytelse som PlayStation 5 og Xbox Series X, som begge ble utgitt bare tre år etter Switch. Og når de dukket opp, var de ofte skyversjoner. Resident Evil 7: Biohazard og Resident Evil Village tilhørte sistnevnte kategori.

Men med den mer kapable Switch 2 vil ting være annerledes. Resident Evil Requiem, som slippes 27. februar, kommer til formatet sammen med andre versjoner for PC, PlayStation 5 og Xbox Series S/X. Og det blir enda bedre, for Capcom og Nintendo har bekreftet at de også vil lansere en Switch 2 Pro Controller samme dag - som du kan sjekke ut nedenfor.

Hvorfor nøye seg med det? Vi kan også se frem til en Amiibo som representerer Resident Evil Requiem heltinnen Grace Ashcroft. Dette blir første gang en Amiibo fra Resident Evil-serien slippes, men designet er tydeligvis ikke helt ferdig ennå (den kommer ikke ut før til sommeren), for vi får ikke se et bilde av figuren hennes eller vite hvilken funksjonalitet den vil ha.