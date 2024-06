En Switch Lite Hyrule Edition kunngjøres og lanseres i høst

HQ

Til høsten får vi spille som Zelda i det nye spillet som ble vist frem under dagens Nintendo Direct, kalt The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom. Nintendo benyttet også anledningen til å vise frem en ny Switch Lite-utgave i gullfarge med en Triforce-logo på baksiden. Den har fått navnet Hyrule Edition, og vil bli utgitt samme dag som det nye spillet, 26. september. Som du kanskje husker, deler den navn og utseende med Nintendo 3DS-utgaven som har blitt noe av en sjeldenhet.

Vi antar at mange Zelda-samlere vil ønske å få tak i denne godbiten, og vi har et første bilde av den nedenfor. Sørg for å forhåndsbestille hvis du vil ha en.