En syngende, snakkende og dansende Yoshi er overskriften på de nye My Mario-produktene for Nintendo

Her er en som selgerne sannsynligvis ikke bør få tak i: en syngende, snakkende og dansende Yoshi-leke rettet mot veldig små barn fra Nintendos My Mario-produktlinje. Den føyer seg inn i rekken av nye leker, bøker og annet med Yoshi-tema som lanseres senere denne måneden i Japan, og tidlig neste år i internasjonale territorier.

I tillegg til den snakkende leken Yoshi, kommer det også en bildebok som heter "Lick-Lick Yoshi", som følger den søte dinosauren mens han gumler på frukt ved hjelp av den uttrekkbare tungen sin. En ny app lar barna leke med Yoshi, der de fritt kan ta på ansiktet hans helt til han er klar til å sove.

En Yoshi-plysj med et teppe, en Yoshi-rangle og en stående Yoshi-plysj vil også være tilgjengelig som en del av den samme produktserien. Til slutt kommer det en Yoshi-brettbok som kommer ut litt senere enn resten av serien, den 20. november.

