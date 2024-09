En Tales of the Shire-showcase er planlagt senere denne måneden

HQ

Gode nyheter til alle som liker Midgard og Hobbiten! Utvikleren Wētā Workshop og utgiveren Private Division har annonsert en kommende utstilling for Tales of the Shire.

Fremvisningen vil bli holdt på den årlige Hobbitdagen (bursdagen til både Frodo og Bilbo Lommelun) den 22. september kl. 18:30 BST / 19:30 CEST, og vil tilsynelatende presentere en dypere titt på spillet og forhåpentligvis endelig fortelle oss nøyaktig når det vil komme til PC og konsoller.

Hvis du er på utkikk etter mer Tales of the Shire-innhold å konsumere i tiden frem mot begivenheten , kan du lese vår siste forhåndsvisning av spillet her og til og med se intervjuet vårt med Midgard-ekspertene på Wētā Workshop nedenfor også.