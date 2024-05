En The Fall Guy oppfølger er allerede skrevet og klar til å gå

HQ

Selv om The Fall Guy bare har vært på kino i noen få dager og tilsynelatende ikke gjør det så veldig bra, med rundt 64 millioner dollar etter åpningshelgen, noe som antas å være rundt halvparten av produksjonsbudsjettet, håper Ryan Gosling og teamet bak filmen at de får sjansen til å vende tilbake til denne franchisen.

I et intervju med Fast Company ble Gosling spurt om han kunne tenke seg å gjøre flere stunts i en hypotetisk oppfølger til filmen, noe han svarte og avslørte at et manus til en oppfølger allerede er forberedt og klart.

"Oppfølgeren skrev på en måte seg selv. Vi kjenner allerede [historien] inngående. Vi håper bare at folk liker denne filmen nok til at vi får fortsette å fortelle historien om disse karakterene. Vi elsker dem så høyt, og vi elsker denne verdenen, og jeg føler meg trygg på at vi kan gjøre det."

Gosling fortsatte litt for å klargjøre hva han mente, og la til: "Vi allerede - jeg mener, vi elsker disse karakterene så mye at vi ønsket å vite, bare for oss selv, hva som skjer med Colt og [Emily Blunts karakter] Jody etter at filmen er slutt? Hva er neste fase for dem? Og vi vet nøyaktig hva det er. Så forhåpentligvis vil publikum også vite det."

Det er uklart om denne historien noen gang vil bli fortalt, etter kinobesøket så langt å dømme, men forhåpentligvis får vi se den, for The Fall Guy var veldig morsom, som vår anmeldelse vitner om.