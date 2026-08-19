En tidligere Meta-ansatt, som var vitne i en banebrytende rettssak, sier at Instagram har gått fra å være et produkt man bruker «til et produkt som bruker deg

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Rettssaken mot Meta, morselskapet til Facebook, Instagram og WhatsApp, startet tirsdag i California og forventes å vare i flere uker, da dette er den viktigste rettssaken Mark Zuckerbergs selskap noensinne har stått overfor, med enorme konsekvenser dersom Meta taper saken (det kan potensielt koste dem milliarder av dollar; noen anslag snakker til og med om 1,4 billioner dollar, noe som ville skade selv et selskap så stort som Meta alvorlig).

En nylig dom i New Mexico påla Meta å betale nesten en milliard dollar i erstatning. Saksøkerne i denne rettssaken er delstatene California, Colorado, Kentucky og New Jersey.

Temaet for rettssaken er at Meta med vilje har gjort sine sosiale medieplattformer avhengighetsskapende for unge mennesker, inkludert barn og tenåringer, samtidig som de har skjult, bagatellisert eller til og med løyet om den potensielle skaden på den psykiske helsen, ettersom en epidemi av psykiske helseproblemer fortsetter å vokse blant unge mennesker. Ifølge det første vitnet, den tidligere Meta-ansatte Arturo Béjar, var selskapet klar over skadene. Den tidligere direktøren for ingeniørarbeid innen nettstedsintegritet og omsorg hos Facebook prøvde å advare sine sjefer om de skadene brukerne faktisk opplevde, uten at det hjalp.

Béjar sa at Instagram har endret seg fra å være et produkt du bruker, til «et produkt som bruker deg», ettersom du ikke har kontroll over hvilke bilder og innlegg du ser. Før så man bare bildene til de man fulgte, nå ser man for det meste fremmede, noe som medfører «betydelige risikoer og problemer». Da de lanserte nye produkter som Reels, «var sikkerhet ikke et hensyn i hvordan det opprinnelig ble tatt i bruk», sa Béjar (via Al Jazeera og BBC).

Béjar forlot Facebook første gang i 2015, men kom tilbake i 2019 da han oppdaget at tenåringsdatteren hans fikk forespørsler om sexbilder på Instagram, og at det ikke fantes noen måte å rapportere brukerne på – og valgte å gå tilbake for å fikse problemet.

Han forlot selskapet i 2021 da kontrakten hans utløp, ettersom han ikke så noen tegn til forbedring fra selskapets side. I perioden 2019–2021 var selskapets mantra å «handle raskt og bryte ned barrierer», noe som ble formidlet til de ansatte som at prioriteten var å lansere nye produkter så raskt som mulig, mens sikkerhet og trygghet ble sett på som en «ettertanke».