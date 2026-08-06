En tidligere utvikler hos Bethesda er en stor fan av remaster-versjonen av « Fallout 3 og ønsker at «Skyrim» skal få samme behandling

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Noen spill holder seg godt uansett alder og utseende. « Fallout 3 er ikke et av disse spillene. Den gjennomgående brune og grønne fargepaletten er ingen fryd for øyet, og selv en utvikler som jobbet med spillet har ingen problemer med å innrømme at Bethesda ikke traff helt blink når det gjaldt grafikken i «Fallout 3».

I et intervju med The Examined Game forklarte Nate Purkeypile, tidligere kunstner hos Bethesda og leder for Fallout 76, at han er en stor fan av den nylig annonserte remasteren av « Fallout 3. «Jeg gleder meg personlig til [remasteren av « Fallout 3], fordi vi var, liksom, ekstremt begrenset av teknologien da vi laget « Fallout 3.» Purkeypile fortsatte med å si at på grunn av belysningsproblemer, mindre teksturer og konstant bekymring for minnebegrensninger, ble spillet annerledes enn den opprinnelige visjonen. «Det er ikke akkurat slik vi hadde tenkt det,» sa han.

Siden 2008 har spillutviklingen endret seg enormt. Vi befinner oss i en helt annen tid nå enn vi gjorde den gang, og selv om noen kanskje lengter etter de spennende dagene på slutten av 2000-tallet, er utviklerne gladere for en tid uten så mye konstant crunch og mangel på teknologi som kan bidra til å realisere visjonen deres. Purkeypile sier han forstår at folk begynner å bli lei av filmremakes, men hevder at spill er et helt annet felt på grunn av hvor raskt og mye de har endret seg som medium.

For øyeblikket jobber Bethesda med en remaster av « Fallout 3 og «Fallout: New Vegas», men hvis det er et spill som bør stå nest på den listen, mener Purkeypile at det bør være «The Elder Scrolls V: Skyrim». «Jeg ville definitivt gått inn for å gi det mer farge,» sa han.

Med den enorme mengden mods som finnes for Skyrim, kan det bli rikelig med farger hvis man ønsker det. La oss håpe at vi kan få en helt ny opplevelse i The Elder Scrolls-universet før Bethesda går tilbake til nok en nyutgivelse av Skyrim.