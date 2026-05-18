En tiger på rømmen, som antas å være eid av den tyske "tigerdronningen", ble skutt av politiet etter å ha maltraktert en 72 år gammel mann

I en ganske overraskende vending fikk tysk politi nylig i oppgave å stoppe en rømt tiger, en hendelse som endte med at dyret ble skutt og drept etter en hektisk flukt.

Situasjonen utspilte seg utenfor byen Leipzig og i nærheten av et privateid anlegg som drives av den tyske "tigerdronningen", en kvinne kjent som Carmen Zander. Rapporten fra BBC News hevder at dyret rømte fra innhegningen på søndag, og at det rev en 72 år gammel dyrepasser i sitt forsøk på å komme seg ut i friheten, før politiet ankom stedet og fant ut at det beste scenariet var å drepe dyret og sørge for at det ikke skadet noen andre eller utgjorde en ytterligere trussel mot allmennheten.

Det sies at anlegget der tigeren ble holdt, også huser syv andre store kattedyr, og at det nå pågår en etterforskning for å finne ut hvordan tigeren klarte å rømme fra anlegget i første omgang.

Den generelle situasjonen har nå ført til et økende krav om at de andre dyrene i anlegget må flyttes til et annet sted, et krav som har blitt forsterket av lokale påstander om at dyrene holdes under "forferdelige og bekymringsfulle" forhold. På nettsiden til anlegget hevdes det at dyrene behandles godt og er friske, men det rapporteres også om at tre andre tigre har dødd i løpet av de siste ni årene mens de har bodd på anlegget.