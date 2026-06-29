En tilskuddsordning i Japan avslører en ny, ikke tidligere annonsert IP fra Koei Tecmo

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I Japan finnes det en statlig tilskuddsordning kalt «IP360», som tildeles av det japanske departementet for økonomi, handel og industri (METI) til nye prosjekter med sikte på å støtte utviklingen av ny immateriell eiendom innenfor områder av japansk populærkultur, som manga, anime og videospill. Blant de utvalgte prosjektene finnes et med det foreløpige navnet «FUJI», fra Koei Tecmo.

Dette er et prosjekt som foreløpig ikke er offentliggjort, og i beskrivelsen står det at det bygger på Koei Tecmos ekspertise innen «østlig estetikk og actionspill». Det fremgår også at selskapet satser på «global suksess og omfattende utvidelse av serien drevet av selve spillet».

Det foreligger ingen ytterligere detaljer eller beskrivelser for dette finansierte prosjektet, men det er også verdt å merke seg at uansett hva det måtte være, vil det uunngåelig være en original tittel, langt fra «Rise of the Ronin», «Dynasty Warriors» og Koei Tecmos andre etablerte franchiser. Vi ser frem til å få vite mer i fremtiden.