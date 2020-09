En tilsynelatende offisiell Twitter-konto for Final Fantasy XVI er blitt opprettet

Det har gått flere rykter om at en offisiell avsløring av Final Fantasy XVI er på vei. Nå har Twisted Voxel nylig oppdaget at det tilsynelatende har blitt opprettet en offisiell Twitter-konto for nettopp Final Fantasy XVI.

Den har enda ingen tweets eller informasjon, men ved å prøve å gjenopprette passord får man vite at den registrerte e-postadressen tilknyttet til kontoen er "fa*******@s********** . ***", som stemmer overens med "@square-enix.com"-domenene som andre Final Fantasy-konti er blitt opprettet med.

Normalt sett pleier disse å bli etablert like før en formell avsløring slik at markedsføringen kan gå i gang umiddelbart etter. Da gjenstår det bare å se om det også er tilfellet her.