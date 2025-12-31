En togkollisjon i Machu Picchu dreper én og skader rundt 30 turister

HQ

En frontkollisjon mellom to turisttog i nærheten av Machu Picchu tirsdag drepte én person og skadet rundt 30 andre, opplyser peruansk politi.

Offeret var en jernbanearbeider, ifølge politiet i Cuzco, som bekreftet at togtrafikken mellom Machu Picchu og byen Cuzco ble innstilt som følge av ulykken.

Ulykken skjedde tidlig på ettermiddagen i nærheten av Qoriwayrachina, da et tog på vei fra Machu Picchu kolliderte med et annet tog på vei mot Machu Picchu, opplyser jernbaneoperatøren. Årsaken til kollisjonen er ennå ikke kjent.

Opptakene som ble vist i lokale medier, viste vogner med knuste vinduer og bulkete metallplater som var strandet langs et smalt spor omkranset av tett skog og fjellformasjoner.

Machu Picchu, som står på Unescos verdensarvliste og ble bygget av inkaene på 1400-tallet, tiltrekker seg rundt 1,5 millioner besøkende i året, og de fleste av dem kommer med tog via byen Aguas Calientes.

Turismen til stedet har økt kraftig de siste årene, selv om togtrafikken med jevne mellomrom har blitt forstyrret av protester og politisk uro, noe som har lagt press på en allerede mye brukt transportrute.