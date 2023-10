En trailer for Jenna Ortegas kommende krimthriller Finestkind er her

HQ

One Media har sluppet en ny trailer for den kommende krimthrilleren Finestkind med Jenna Ortega, Tommy Lee Jones og Ben Foster i hovedrollene.

Filmen hadde premiere på Toronto International Film Festival i september i år og skal etter planen lanseres på Paramount+ 15. desember. På Rotten Tomatoes har den for øyeblikket en score på 20 % basert på anmeldelser fra 15 kritikere.

Handlingsoversikten lyder: "To brødre som ikke kjenner hverandre, inngår en avtale med et forbrytersyndikat i Boston, noe som innebærer fare for brødrene og deres far, samt en mystisk ung kvinne."

Du kan se den nye traileren nedenfor: