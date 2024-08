En trailer har blitt sluppet for DCs Kingdom Come-dokumentar

HQ

Da miniserien Kingdom Come ble utgitt av DC Comics i 1996, ble den overøst med kjærlighet fra både kritikere og lesere. Mark Waid skrev manus og Alex Ross tegnet serien, der aldrende helter som Supermann, Batman og Wonder Woman forsøker å stoppe en katastrofe og krig mellom individer med krefter. Til høsten får vi se mer av arbeidet bak den kritikerroste tegneserien når dokumentarfilmen The Legend of Kingdom Come slippes. En første trailer for dokumentaren er nå sluppet, og du kan se den nedenfor.