En trio av ulver har blitt født, og "utrydder" det legendariske dyret

Det føles som en spøk, men det er sannheten, ulver er igjen en realitet. Det amerikanske Colossal Biosciences, kjent som det eneste "de-extinction" selskapet i verden, har lykkes med å føde tre ulvevalper. Valpene er kjent som Romulus og Remus (de to hannene) og Khaleesi (en hunn), og blir sett på som en "revolusjonerende milepæl i det vitenskapelige fremskrittet" og "et kritisk skritt på veien mot utryddelse av andre målarter".

Som Business Wire har skrevet, ble dyrene født ved å skape 20 endringer i arvestoffet, hvorav 15 endringer ble hentet fra gamle genvarianter som ikke har eksistert på over 12 000 år.

Valpene skal bo i et over 2 000 hektar stort økologisk reservat i USA, der 10 pleiere er ansatt på heltid for å ta seg av skapningene. Reservatet er bygget for å kunne tilby flere "spesialiserte engasjementssoner og habitattyper" og er omkranset av et tre meter høyt gjerde med ekstra sikkerhetstiltak for å både beskytte dyrene og sikre at de ikke rømmer.

Administrerende direktør Ben Lamm uttalte følgende om ulvene "Denne enorme milepælen er den første av mange kommende eksempler som viser at vår helhetlige teknologi for utryddelse fungerer. Teamet vårt tok DNA fra en 13 000 år gammel tann og en 72 000 år gammel hodeskalle og skapte friske ulvevalper. Det ble en gang sagt at "enhver tilstrekkelig avansert teknologi er umulig å skille fra magi". I dag får teamet vårt anledning til å avsløre noe av magien de jobber med, og hvilken betydning den har for bevaring av naturen."

Colossal Biosciences har ikke bare født disse ulvene, selskapet har også kunngjort ankomsten av to kull med klonede rødulver, den mest utrydningstruede ulven i verden, som en del av den voksende bevaringsinnsatsen.

