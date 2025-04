En TV-serie basert på The Holdovers er under arbeid

HQ

The Holdovers - en film som følger en student og en gretten lærer som kjemper for å finne et felles grunnlag i løpet av en isolert juleferie - får en TV-serie spin-off fra Miramax.

Filmen ble utgitt tilbake i 2023 og er en Oscar-vinner, så det er forståelig hvorfor studioet ville være interessert i å lage mer. I en samtale med Variety avslørte Miramax-sjef Jonathan Glickman at en serie basert på filmen er under arbeid, sammen med begrensede serier eller andre show basert på suksesser som Gangs of New York, Chocolat og Den engelske pasienten.

Glickman håper at han kan få regissøren av The Holdovers, Alexander Payne, med på serien i en eller annen kapasitet. Vi har ingen lanseringsdato eller plottdetaljer om serien ennå, da det ser ut til at ting er veldig i de tidlige stadiene når det gjelder denne serien.

Dette er en annonse: