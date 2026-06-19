En uavhengig utvikler ble lei av å vente på GTA VI, så han bestemte seg for å lage sitt eget spill ved hjelp av kunstig intelligens

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En uavhengig utvikler bruker en AI til å lage sin egen GTA 6-klone og slå Rockstar i lanseringskappløpet, ifølge Tweak Town.

Ziwen Xu er en 25 år gammel grunnlegger av et AI-agent-startup kalt Hyperecho, og han har et prosjekt som ikke ligner noe annet. Han utvikler Grand Theft Auto VI alene, med hjelp fra en AI.

Prosjektet heter GT-Caliber, og drives med daglige offentlige oppdateringer og et åpent GitHub-repositorium, der AI-agenter kontinuerlig kjører i loop, tar imot funksjonsforespørsler fra brukerfellesskapet og genererer pull-forespørsler i sanntid. Og som man kanskje kan forvente, har han verken utgiver eller studiobudsjett.

Prosjektet har gått overraskende raskt, men også kaotisk. Fremdriften har vært ganske vild for ni dagers arbeid.

Forhåndsbestillinger av Rockstars « Grand Theft Auto VI » starter 25. juni 2026, så tidspunktet for denne solo-utvikleren er interessant. Det betyr at Ziwen Xu har omtrent fem måneder på seg. Uansett hva som skjer til slutt, vil det være en underholdende prosess å følge.