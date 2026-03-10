Ubisoft-veteran går til Star Wars: Fate of the Old Republic -teamet

HQ

Da Star Wars: Fate of the Old Republic ble annonsert under The Game Awards, var det mange som begynte å uttrykke sin bekymring. Kombinasjonen av en tung lisens, et nytt team og et ekstremt omfattende spill har ødelagt mer enn ett prosjekt opp gjennom historien.

Etter kunngjøringen har vi egentlig ikke hørt noe mer, men nå er det et lite livstegn. Det er Ubisoft-veteran og art director Pascal Blanché (som tidligere har jobbet med titler som det første Assassin's Creed, Naruto: Rise of a Ninja, Splinter Cell: Conviction, og Far Cry: New Dawn) som via Bluesky har kunngjort at han nettopp "startet en ny stilling som Studio Art Director i ArcanautStudios," hvor han har "slått seg sammen med Casey Hudson og hans fantastiske team for å jobbe med det neste eposet Star Wars: Fate of the Old Republic."

Innlegget inneholder også et bilde av en person som ser ut til å være splittet mellom de gode og de onde kreftene. Dessverre vet vi ikke hvem det er, og det er sannsynlig at vi må vente lenge på svaret. Det som imidlertid er klart, er at Star Wars: Fate of the Old Republic ikke kunne vært i bedre hender, ettersom det ledes av Casey Hudson, som også skapte Star Wars: Knights of the Old Republic og Mass Effect -trilogien, og et team av veteraner.