En uke etter at han kom tilbake, har Neymar ikke klart å vinne, score eller assistere for Santos

HQ

En uke etter debuten til Neymar jr. i sin tidligere klubb Santos, der han debuterte i 2009, har den brasilianske stjernen fortsatt ikke klart å score -eller vinne-. Santos, som rykket opp i fjor etter å ha falt ned i Brasils andredivisjon for første gang på over 100 år, spiller for tiden Paulistão, den forrige turneringen før ligaene begynner. Og det ser ikke så bra ut.

I går forsvant håpet om å kvalifisere seg til Copa Paulista da de tapte 2-1 mot Corinthians, i en kamp som viste at Neymar er på vei tilbake til nivået han hadde før skadene i Saudi-Arabia, blant annet med sine banebrytende driblinger og flere målforsøk, men han klarte ikke å gjøre en forskjell og påvirke den negative resultattavlen, som kommer etter to skuffende uavgjortkamper, 1-1 mot Libertadores-mesterne Botafogo og 0-0 mot Novorizontino.

33-åringen har fortsatt tid til å hjelpe laget sitt med å komme seg over den traumatiske opplevelsen av å spille i Brasileirao Serie B, men sjansene for å kvalifisere seg til Copa Paulista er små: De ligger på tredjeplass i gruppespillet.