En uke etter et nesten dødelig haiangrep i Sydney samles tusenvis av mennesker for å svømme på den samme stranden i en følelsesladet hyllest

HQ

Tusenvis av mennesker deltok i en felles svømmetur til ære for Leah Stewart, en australsk kvinne som fortsatt er i kritisk tilstand etter å ha blitt angrepet av en hai ved Coogee Beach i Sydney. Stewart ble bitt av en antatt stor hvithai den 13. juni.

Takket være den raske og modige innsatsen fra en frivillig livredder som ikke var på vakt, Charlie Verco, som padlet henne tilbake til land, og den raske hjelpen fra livreddere og publikum, som satte på turnikéer, ble den 34 år gamle kvinnens liv reddet. Hun er nå fortsatt i kritisk tilstand, og har fått en arm amputert etter at haien bet henne i armer og ben.

For å vise støtte til Stewart og samle inn penger til familien hennes, arrangerte byrådet i Randwick, en forstad til Sydney, og Coogee Surf Life Saving Club et arrangement der tusenvis av mennesker samlet seg på den samme stranden en uke etter hendelsen og svømte til hennes ære. Overvåkningsdroner, livreddere på vannscootere og oppblåsbare redningsbåter var til stede for å berolige svømmerne, melder Australian Broadcasting Corporation.

Arrangementet hadde en spesiell betydning: å gi folk trøst til å vende tilbake til vannet etter den traumatiske hendelsen. «Det er et lokalsamfunn som samles for å omfavne Leah, men også for å komme tilbake til vårt spesielle sted, Coogee Beach. Så mange mennesker finner styrke i vannet, de finner trøst, de finner støtte, de finner fred, og å få det tatt fra seg har vært veldig vanskelig», sa ordføreren i Randwick, Dylan Parker.

Etter svømmeturen ble det arrangert et måltid på stranden for å samle inn penger til Stewart, en mor og lærer som er svært elsket i lokalsamfunnet.