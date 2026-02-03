En uke etter lanseringen som et 3v3-spill, har Highguard nå en permanent 5v5-modus

HQ

Det var en ganske overraskende affære å faktisk se Highguard gjøre sin ankomst i forrige uke, etter uker og uker med fullstendig og fullstendig stillhet etter avsløringen av The Game Awards. Hvorvidt den planen har vært en suksess eller ikke, kan diskuteres ettersom SteamDB-tall for spillet viser at den daglige spillertoppen allerede er mindre enn en tidel av spillertoppen på lanseringsdagen, men uavhengig av dette er en ekstra ting klart, og dette er at fans liker action i større skala i spillet.

Vi sier dette ettersom utvikleren Wildlight nå har bestemt seg for å innlemme et 5v5 Raid Mode-alternativ i Highguard, alt etter at modusen debuterte som et tidsbegrenset alternativ som viste seg å være en hit blant spillerne. Faktisk bemerker Wildlight at det var en ganske jevn fordeling mellom spillere i den opprinnelige 3v3-modusen og det tidsbegrensede og bredere 5v5-alternativet.

Hvis du ennå ikke har spilt Highguard, må du ikke gå glipp av vår komplette anmeldelse av flerspillerspillet, der vi diskuterer hvorvidt strukturen og oppsettet fører til en tilfredsstillende og vellykket spillopplevelse.