En ukrainsk dykker vekker forargelse og "dyp indignasjon" da hun skifter troskap til Russland

Sofiya Lyskun, en ukrainsk dykker som har vunnet fire gullmedaljer i EM og EM i dykking, og som representerte Ukraina i OL i Tokyo 2020 og Paris 2024, har skiftet internasjonal lojalitet til Russland, noe som har skapt uro i det ukrainske dykkerforbundet, som sier at de vil frata henne alle utmerkelsene hennes.

Forbundet sier at Lyskun ikke informerte noen i det ukrainske forbundet eller departementet for idrett og sport om endringen, og uttrykker sin "dype indignasjon", og sier i en uttalelse at "slike skritt er kategorisk uakseptable, ettersom de ikke bare diskrediterer en individuell idrettsutøver, men også hele det ukrainske laget, som uselvisk kjemper hver dag for retten til å representere landet vårt på den internasjonale scenen".

Som et resultat av dette har de enstemmig besluttet at hun umiddelbart vil bli utvist fra det ukrainske landslaget, og alle titler og utmerkelser hun har vunnet i regi av forbundet vil bli fjernet. De vil også appellere til internasjonale idrettsinstitusjoner "om å ilegge den nevnte utøveren idrettskarantene i samsvar med gjeldende internasjonale standarder".

"I vår idrettsfamilie er det trenere og foreldre til idrettsutøvere som har stått opp og forsvarer Ukraina. Derfor må alle som skal konkurrere under det blågule flagget, innse den høye prisen for denne æren og dette ansvaret."

Ifølge BBC sa Lyskun i en russisk avis at hun ikke lenger vokste opp under trenere i Ukraina, "som alle var gymnaster eller trampolineutøvere".