Siste nytt om Russland og Ukraina . En ukrainsk soldat fra landets eliteskarpskytterenhet "Ghost" har angivelig satt en ny standard i moderne krigføring ved å treffe to russiske soldater med ett enkelt skudd på mer enn tre kilometers avstand nær Pokrovsk.

Militærjournalisten Yuri Butusov, som publiserte opptak av hendelsen(her), beskrev øyeblikket som en milepæl i moderne krigføring: "Det rekordstore skuddet ble avfyrt den 14. august ved hjelp av kunstig intelligens under veiledning av et UAV-kompleks med en 14,5 mm Alligator-rifle."



Bragden, som skal ha funnet sted i midten av august, kombinerte avanserte innenlandske våpen med droner og AI-assistert målretting for å oppnå en presisjon uten sidestykke. Dette demonstrerer ikke bare skyteferdighet, men også Ukrainas voksende kapasitet.

Slike prestasjoner har både taktisk tyngde og symbolsk verdi, og de styrker moralen samtidig som de viser motstanderne at ingen posisjon er helt trygg. De ukrainske styrkene hevder at forsvarsoperasjonene fortsatt er effektive og koordinerte, til tross for det store presset i sektoren.