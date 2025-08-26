En ukrainsk soldat overlever fem dager med strupen skåret over av russiske tropper

HQ

Siste nytt om Russland og Ukraina . Den 33 år gamle nasjonalgardisten Vladyslav ble utsatt for et brutalt angrep da russiske styrker skar halsen over på ham og kastet ham i en grop i den tro at han var død, ifølge en rapport fra Suspilne.

Alvorlig skadet og forlatt brukte han flere dager på å krype tilbake til de ukrainske linjene, og trosset alle odds. Medisinske team beskriver sårene hans som blant de alvorligste de noensinne har behandlet, noe som understreker den ekstreme risikoen som tilfangetatte soldater utsettes for.

"Når noen får halsen skåret over og blør i hjel, er det liten sjanse for å overleve", sier sykehusets sjefslege. "Han holdt ut til siste slutt, men det som skiller ham ut, er at han helt til det siste var sikker på at alt ville gå bra."

Til tross for sin kritiske tilstand og blodtapet overlevde han, og han er i bedring under nøye overvåkning. Nå har han dokumentert prøvelsene sine, noe som fremhever både hans motstandskraft og de menneskelige kostnadene ved den pågående krigen. Se mer informasjon i videoen nedenfor.