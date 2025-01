En underskriftskampanje i det britiske parlamentet krever et lovforbud mot at selskaper trekker ut pluggen på spill som har blitt utgitt

HQ

En ny, populær underskriftskampanje på nettstedet til den britiske regjeringen og det britiske parlamentet krever lovgivning for å bevare dataspill når utgivere og spillselskaper bestemmer seg for å gi opp eller legge ned dem. Underskriftskampanjen, som ønsker 10 000 underskrifter, argumenterer for at selv om det finnes spill som kan kjøres på ubestemt tid, finnes det også spill som har funksjoner og innhold som kan slås av og forbli utilgjengelige for brukeren som har kjøpt dem, hvis utgiveren velger å gjøre det.

I notatet argumenteres det for at dette forstås som en form for planlagt foreldelse, og at spillerne fratas goder som de har betalt for uten kompensasjon. Denne kategorien kan omfatte alle spill som en tjeneste og flerspillerspill med butikker i spillet som, når de mister popularitet og stenger serverne, ikke tillater solospill offline.

Så langt har dette initiativet bare fått litt over 350 underskrifter, men det virker som en måte å beskytte forbrukernes interesser mot selskaper og digital handel, men også som en måte å bevare videospill på. Hva synes du om det?

Du kan følge oppropet (og signere det) på denne lenken.