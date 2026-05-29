En ungdomsbevegelse vokser raskt i India i opposisjon til Modi-regjeringen

I disse dager beveger trender seg i et svimlende tempo. Det gjelder ikke bare mote og kunst, men nå også politikk - bare spør Indias statsminister Narendra Modi, som har fått en merkelig opposisjonsgruppe mot seg.

Cockroach Janta Party beskriver seg selv som en gruppe som kjemper for rettighetene til unge mennesker i landet, for å bekjempe ungdomsledigheten og utfordre stagnasjonen i dagens samfunn. Bevegelsen har vært svært kritisk til den indiske regjeringen, og populariteten vokser hinsides alle målestokker: over 23 millioner følgere på sosiale medier på bare noen få dager. Og statsministeren begynner å legge merke til det.

Opprettelsen var et svar på Modis egen latterliggjøring av unge mennesker, noe som førte til drapstrusler mot grunnleggeren Abhijeet Dipke (30) og fordømmelse fra politikere i regjeringspartiet. Dette bidro naturligvis til å fyre opp under trendtoget. Ifølge Reuters er gruppen i praksis dårlig organisert, men til tross for det organisatoriske kaoset og den begrensede tilstedeværelsen utover sosiale medier, er selve eksistensen et tydelig tegn på misnøyen i gatene, som i den senere tid har blitt forsterket av drivstoffmangelen som følge av krigen i Iran.

Dipke har bodd utenfor India, i USA, de siste to årene, etter å ha mottatt en rekke dødstrusler. Til tross for dette fortsetter han å holde antikorrupsjonsflammen i live. Han har også klart å gjenopprette bevegelsens Instagram-konto, som var blitt hacket, men Cockroach Janta Party er fortsatt utestengt på X. Dipke har uttalt at tilhengerne hans ønsker at han skal gå lenger enn memes, og at han undersøker hvordan han kan gjøre kampanjen til en troverdig bevegelse, men det er ennå ikke tatt noen avgjørelse om hvorvidt den skal bli et politisk parti.